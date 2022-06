Cronaca 593

In Lombardia due persone morte nel giro di 48 ore per la puntura di un insetto

La prima è una donna che, a conoscenza della sua allergia, non è riuscita a iniettarsi in tempo il farmaco salvavita

Redazione

Nel giro di 48 ore in Lombardia due persone sono morte a causa della puntura di un insetto. Il primo caso, avvenuto domenica 19 giugno a Vigevano, riguarda una ex impiegata comunale in pensione che, colpita dal pungiglione di una vespa, ha accusato immediatamente i primi sintomi e poi è morta. La vittima era conoscenza della sua allergia e nonostante avesse con sé il farmaco salvavita, non è riuscita a iniettarselo per tempo. È morta dopo essere entrata in coma. Stesso destino – in questo caso non si sa se sia stata un’ape o una vespa – per un uomo di Milano di 62 anni ieri pomeriggio al Parco delle Cave di Milano. Si occupava abitualmente di un orto dove si è accasciato: gli amici hanno chiamato subito i soccorsi, ma anche per lui lo shock anafilattico è stato fatale.



