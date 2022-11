In giro per la città con una Toyota trasformata in Ferrari: denunciato

L'auto è stata sequestrata e il proprietario denunciato per l’utilizzo, senza autorizzazione, di marchi di fabbrica registrati

La Guardia di Finanza di Asti sequestra una ?falsa' Ferrari F430, costruita ?artigianalmente'. La guidava un 26enne astigiano, fermato nei giorni scorsi da una pattuglia nel corso di un controllo del territorio a contrasto dei traffici illeciti lungo le vie cittadine. L'autovettura, a seguito degli accertamenti svolti, è risultata essere una Toyota MR Coupè, trasformata nella carrozzeria e negli accessori esterni per renderla del tutto somigliante a una Ferrari F430: stemmi, loghi e parti meccaniche originali della casa di costruzione, come cerchi, pinze freno, cofano anteriore e posteriore, passaruota e volante, infatti, sono stati sostituiti con prodotti apparentemente del tutto uguali a quelli del noto modello sportivo del Cavallino Rampante prodotto dal 2004 al 2009 con design 'Pininfarina' dalla prestigiosa fabbrica di auto di lusso di Maranello. La contraffazione è stata confermata anche dai periti intervenuti dopo il fermo dell'autovettura. L'auto per tale motivo è stata sequestrata dalle fiamme gialle e il proprietario denunciato alla Procura della Repubblica di Asti per l'utilizzo, senza autorizzazione, di marchi di fabbrica registrati.

