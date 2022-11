In Giappone allarme per tre missili lanciati dalla Corea del Nord: cittadini invitati a restare in casa

Cronaca 174

In Giappone allarme per tre missili lanciati dalla Corea del Nord: cittadini invitati a restare in casa

Il primo ministro Fumio Kishida ha condannato i ''ripetuti lanci di missili'' da parte della Corea del Nord, definendo l'ultimo come ''oltraggioso e intollerabile'

Redazione

03 Novembre 2022 07:59 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/in-giappone-allarme-per-tre-missili-lanciati-dalla-corea-del-nord-cittadini-invitati-a-restare-in-casa Copia Link Condividi Notizia

In Giappone tre prefetture, quella di Miyagi, Yamagata e Niigata, hanno emesso avvisi di emergenza invitando gli abitanti a restare in casa e fermando la circolazione dei treni in seguito al lancio di tre missili oggi da parte della Corea del Nord. Lo riferiscono i media giapponesi. Il primo ministro Fumio Kishida ha condannato i ''ripetuti lanci di missili'' da parte della Corea del Nord, definendo l'ultimo come ''oltraggioso e intollerabile''. Il ministro della Difesa di Tokyo Yasukazu Hamada ha affermato che il nuovo lancio di missili "non ha attraversato l'arcipelago giapponese, ma è scomparso sul Mar del Giappone".



In Giappone tre prefetture, quella di Miyagi, Yamagata e Niigata, hanno emesso avvisi di emergenza invitando gli abitanti a restare in casa e fermando la circolazione dei treni in seguito al lancio di tre missili oggi da parte della Corea del Nord. Lo riferiscono i media giapponesi. Il primo ministro Fumio Kishida ha condannato i ''ripetuti lanci di missili'' da parte della Corea del Nord, definendo l'ultimo come ''oltraggioso e intollerabile''. Il ministro della Difesa di Tokyo Yasukazu Hamada ha affermato che il nuovo lancio di missili "non ha attraversato l'arcipelago giapponese, ma è scomparso sul Mar del Giappone".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare