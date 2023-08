In fin di vita per un pugno: choc per l'aggressione all'anziano davanti al bar

In fin di vita per un pugno: choc per l'aggressione all'anziano davanti al bar

Il 75enne avrebbe infatti "guardato" la fidanzata ed un trentenne lo ha colpito. Ora si autoaccusa

Redazione

Massacrato per uno sguardo. Presunto, tra l’altro. Un ex commeciante di 75 anni, Luigi Pulcini, è in fin di vita dopo essere stato aggredito da un giovane con un violentissimo pugno al volto in piazza Umberto ad Altopascio, in Toscana, davanti al bar “Buon Caffè“. Un colpo micidiale che l’ha fatto stramazzare a terra in un lago di sangue. Il motivo scatenante della furia dell’aggressore fa rabbrividire. Il 75enne avrebbe infatti “guardato“ la sua ragazza.

Ogni mattina Luigi Pulcini, in vacanza con la moglie Sandra Baldi di Spianate, è solito recarsi al "Buon Caffè" e anche ieri è stato così. Due chiacchiere con gli altri avventori e con i titolari dell’attività. Un uomo solare, allegro, spesso generoso nell’offrire caffè ai presenti. Si è seduto a un tavolo all’esterno. Nel frattempo proprio davanti al bar un giovane ha fatto salire sulla sua Fiat 500 colore celeste la fidanzata. Percorsi pochi metri, però, ha fermato l’auto ed è sceso. E’ tornato indietro a piedi, gridando furioso: "Che c... hai da guardare la mia ragazza?". Pochi secondi e, come raccontano vari testimoni, il giovane ha sferrato un tremendo pugno a tutto braccio alla tempia del malcapitato. Poi è fuggito in auto.



