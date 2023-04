Cronaca 148

In due comuni dell'Agrigentino riti pasquali con incidente: portatori scivolano durante processione

Su Facebook inevitabili i commenti e i post con tanto di immagini di quel che è accaduto

Redazione

«Fortunatamente non é successo il peggio». Bastano poche parole pubblicate sulla pagina Facebook della parrocchia di Sant'Erasmo a Naro, in provincia di Agrigento, per capire che qualcosa nella processione di Pasqua non ha funzionato. I portatori della statua di Gesù Cristo sono scivolati rischiando di farsi male e di danneggiare anche il simulacro. «Per noi naresi è la prima volta, per un pelo non perdevamo la maestosa e imponente statua del nostro Cristo, scampata anche una tragedia per i devoti portatori».

Stesso incidente pure a Cianciana, altro comune agrigentino. Anche in questo caso la caduta non ha avuto conseguenze. Su Facebook inevitabili i commenti e i post con tanto di immagini di quel che è accaduto. I due imprevisti nei riti religiosi si aggiungono a quello accaduto ieri mattina in Calabria all’Affrontata di San Calogero (in provincia di Vibo Valentia). Anche in questo caso uno dei portatori della statua della Madonna è scivolato facendo cadere la statua, recuperata solo in extremis. Pare che l’uomo sia "inciampato" proprio sui capelli della Vergine che erano caduti. Momenti di tensione in paese, ma per fortuna non ci sono stati feriti. (Fonte Gds.it)



