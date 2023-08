Cronaca 5446

In dieci cadono da un materassino gonfiabile: salvati da un 21enne di San Cataldo

Tra loro anche due bambini. Non appena li ha avvistati, Salvatore Lo Monaco, ha chiesto allo skipper di avvicinarsi per metterli in salvo

Redazione

Il ventunenne sancataldese Salvatore Lo Monaco ha effettuato un salvataggio a mare mentre si trovava nella barca sikeliaSail. E' successo oggi pomeriggio, poco prima delle 16, a Marzamemi nei pressi della spiaggia di Morghella. Mentre il ragazzo effettuava l’escursione in barca, si è ritrovato a salvare 10 persone, tra cui due bambini, che chiedevano aiuto dopo essere caduti da un materassino gonfiabile. Il sancatadeldese non appena ha avvistato le persone in pericolo ha chiesto allo skipper di avvicinarsi alle persone così da poter prestare subito soccorso.

Da lì il ragazzo si è tuffato in acqua per dare subito aiuto ai bambini, fornendo l’attrezzatura di salvataggio necessaria per la sopravvivenza così da metterli in salvo per primi, per poi continuare a prestare aiuto alle persone adulte. Tutti sono stati trasferiti nel porto di partenza Marzamemi dove sono stati affidati alle forze dell’ordine e alle ambulanze del 118 per poi essere trasferiti in ospedale ad Avola.



