In coma 23enne aggredito in Darsena, a Milano. Fermato 28enne che si difende: "Stava importunando una donna"

Cronaca 707

In coma 23enne aggredito in Darsena, a Milano. Fermato 28enne che si difende: "Stava importunando una donna"

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, entrambi sarebbero stati sotto l'effetto di alcol

Redazione

14 Settembre 2023 09:40 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/in-coma-23enne-aggredito-in-darsena-a-milano-fermato-28enne-che-si-difende-stava-importunando-una-donna Copia Link Condividi Notizia

Un 23enne italiano è ricoverato in coma farmacologico al Policlinico di Milano dopo essere stato aggredito nella notte in Darsena. E' successo in viale Gorizia intorno alle 4. E' stato un passante a richiamare l'attenzione di una volante della questura vedendo il giovane a terra. Gli agenti in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118 hanno praticato il messaggio cardiaco al 23enne già incosciente.

Il presunto aggressore, un 28enne tunisino con precedenti in materia di immigrazione, è stato arrestato per tentato omicidio su richiesta del pm di turno Luca Poniz, e ora si attende la convalida del provvedimento da parte del gip. Secondo la sua versione, sarebbe intervenuto dopo aver visto il 23enne (con diversi precedenti per reati contro il patrimonio) importunare e litigare con una donna. Una versione che non trova finora riscontri dalle testimonianze raccolte e dalla prima visione di alcuni filmati delle telecamere di sorveglianza. Sulla vicenda, oltre che da parte degli investigatori dell'ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, sono in corso accertamenti anche da parte della Squadra mobile.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, entrambi sarebbero stati sotto l'effetto di alcol.



Un 23enne italiano è ricoverato in coma farmacologico al Policlinico di Milano dopo essere stato aggredito nella notte in Darsena. E' successo in viale Gorizia intorno alle 4. E' stato un passante a richiamare l'attenzione di una volante della questura vedendo il giovane a terra. Gli agenti in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118 hanno praticato il messaggio cardiaco al 23enne già incosciente. Il presunto aggressore, un 28enne tunisino con precedenti in materia di immigrazione, è stato arrestato per tentato omicidio su richiesta del pm di turno Luca Poniz, e ora si attende la convalida del provvedimento da parte del gip. Secondo la sua versione, sarebbe intervenuto dopo aver visto il 23enne (con diversi precedenti per reati contro il patrimonio) importunare e litigare con una donna. Una versione che non trova finora riscontri dalle testimonianze raccolte e dalla prima visione di alcuni filmati delle telecamere di sorveglianza. Sulla vicenda, oltre che da parte degli investigatori dell'ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico, sono in corso accertamenti anche da parte della Squadra mobile. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, entrambi sarebbero stati sotto l'effetto di alcol.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare