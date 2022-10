Cronaca 141

In casa con cocaina, hashish, marijuana e una carabina: a Gela arrestato 45enne

Trovati anche 960 euro in contanti, un bilnacino di precisione e sacchetti per il confezionamento delle dosi

Redazione

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno arrestato un gelese quarantacinquenne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, giovedì scorso, hanno eseguito una perquisizione nel domicilio dell’uomo. Nel corso della stessa hanno sequestrato 475 grammi di hashish, 43 grammi di marijuana, 0,40 grammi di cocaina, una carabina ad aria compressa, la somma in contanti di 960 euro, probabile provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e dei sacchetti in plastica per il confezionamento sottovuoto, utilizzati per confezionare le dosi, materiale occultato in varie parti e pertinenze dell’edificio. L’uomo, dopo gli adempimenti di rito, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, è stato condotto alla Casa Circondariale di Gela a disposizione dell’Autorità giudiziaria.



