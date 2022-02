Cronaca 347

In aumento i casi Covid in Sicilia: 5.795 nuovi contagi e indice di positività al 17.3%. Deceduti altri 29 pazienti

La Sicilia è al quinto posto nella classifica per numero di casi

Redazione

In aumento i casi di Covid 19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati 5.795 su 33.470 tamponi processati e l'indice di positività sale al 17,3%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.466 i nuovi casi su 17.804 tamponi e il tasso di positività era al 13,9%. Sono 29 i decessi e 4.626 i guariti. In aumento i ricoveri in regime ordinario (+7 sul dato di ieri), in calo quelli in terapia intensiva (-9). La Sicilia è al quinto posto nella classifica per numero di casi. A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 879 nuovi casi, a Catania 1.072, a Messina 1.021, a Siracusa 927, a Ragusa 517, a Trapani 374, a Caltanissetta 372, ad Agrigento 599 e ad Enna 165.



