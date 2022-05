In arrivo l'anticiclone Hannibal: caldo in tutta Italia, in Sicilia previste temperature elevate

Le temperature oggi sono in ulteriore leggero aumento e anche per domani e domenica sono previste giornate di sole e caldo

Caldo estivo in arrivo in tutta Italia. Nei prossimi giorni è atteso Hannibal, l'anticiclone africano, che nei prossimi giorni farà innalzare le temperature fino a portarle a livelli estive. Il picco è previsto per martedì prossimo ma l'ondata di caldo africano interesserà l’Italia da Nord a Sud almeno fino al 20-22 maggio con valori termici elevati.La prossima settimana Hannibal porterà caldo eccezionale fino alla Danimarca, e in Italia il termometro sfiorerà, secondo i meteorologi, i 35 gradi centigradi. In Sicilia sono attese temperature intorno ai 25 °C. In queste ore, infatti, dalla Tunisia e dall’Algeria correnti calde si dirigono verso l’Italia passando anche su Spagna e Francia con valori termici elevati. Già adesso ci sono 8 gradi oltre la media del periodo ed il picco del caldo africano, come detto, è atteso martedì prossimo.

L'anticiclone africano prende il nome di Hannibal perchè, come il condottiero cartaginese famoso per la traversata dei Pirenei e delle Alpi con gli elefanti verso Roma, percorre la stessa strada portando le temperature oltre la media del periodo.Week end di sole quasi in tutta Italia, quello che ci apprestiamo a vivere. Previsto bel tempo da Nord a Sud già con un anticipo d’estate già a maggio. Le temperature oggi sono in ulteriore leggero aumento e anche per domani e domenica sono previste giornate di sole e caldo. Le temperature saliranno già da lunedì.(Gds.it)



