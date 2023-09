Cronaca 1268

La salma di Matteo Messina Denaro è arrivata a Castelvetrano: cimitero presidiato

Tutte le entrate sono off limits. Intanto sono arrivati i parenti del boss

Redazione

27 Settembre 2023 08:15 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/in-arrivo-la-salma-di-messina-denaro-il-cimitero-di-castelvetrano-presidiato Copia Link Condividi Notizia

La salma di Matteo Messina Denaro è arrivata al cimitero di Castelvetrano alle ore 8,10. Il carro funebre, scortato da auto della polizia, ha fatto ingresso da uno dei due cancelli di via Marsala. Al seguito tre auto di parenti, tra i quali la nipote-avvocato Lorenza Guttadauro che ha seguito lo zio durante la malattia. Dietro il carro funebre sono entrati anche le sorelle del boss Bice e Giovanna e il fratello Salvatore che teneva in mano un mazzo di margherite gialle. Tra i parenti anche Vincenzo Panicola (marito di Patrizia Messina Denaro che è in carcere insieme alla sorella Rosalia) e alcuni nipoti del boss. Dalle 5 del mattino di oggi il cimitero di Castelvetrano è presidiato dalle forze dell'ordine. Tutte le entrate del camposanto sono ancora chiuse e non si può accedere. Fotografi e giornalisti, assiepati davanti all'ingresso del camposanto, vengono tenuti a distanza dalle forze dell'ordine che presidiano l'ingresso. (ANSA)



La salma di Matteo Messina Denaro è arrivata al cimitero di Castelvetrano alle ore 8,10. Il carro funebre, scortato da auto della polizia, ha fatto ingresso da uno dei due cancelli di via Marsala. Al seguito tre auto di parenti, tra i quali la nipote-avvocato Lorenza Guttadauro che ha seguito lo zio durante la malattia. Dietro il carro funebre sono entrati anche le sorelle del boss Bice e Giovanna e il fratello Salvatore che teneva in mano un mazzo di margherite gialle. Tra i parenti anche Vincenzo Panicola (marito di Patrizia Messina Denaro che è in carcere insieme alla sorella Rosalia) e alcuni nipoti del boss. Dalle 5 del mattino di oggi il cimitero di Castelvetrano è presidiato dalle forze dell'ordine. Tutte le entrate del camposanto sono ancora chiuse e non si può accedere. Fotografi e giornalisti, assiepati davanti all'ingresso del camposanto, vengono tenuti a distanza dalle forze dell'ordine che presidiano l'ingresso. (ANSA)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare