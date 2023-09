In aeroporto 15,95 euro per un panino, lo scatto diventa virale: "Non so se chiedere un prestito"

Il costo non è da poco, anche considerando l’aspetto non proprio invitante del panino

Si sa, i prezzi di bar e ristoranti negli aeroporti sono spesso inavvicinabili, neanche fossero locali stellati. Per la serie “scontrini folli“, ecco la diretta testimonianza di una signora che ha condiviso – sulla piattaforma X – la foto di una panino al prosciutto iberico di Salamanca in vendita alla modica cifra di 15.95 euro. L’immagine è stata scattata all’aeroporto di Siviglia, in un bar in cui la donna si era fermata per uno spuntino. Ma, quando ha visto l’elevatissimo prezzo della baguette, la signora è rimasta incredula e, nonostante la fame, ha deciso di digiunare, facendo “respirare” il suo portafoglio.

“Non so se chiedere un prestito. Che sciocchezza!“, scrive l’autrice del post divenuto virale sui social. Il costo non è da poco, anche considerando l’aspetto non proprio invitante del panino. Ma è anche vero che i prosciutti iberici sono tra i più pregiati e il loro prezzo può arrivare fino a 50 euro al chilo (come nel caso di quello di Salamanca, utilizzato per farcire la baguette dell’aeroporto). La foto ha scatenato le reazioni degli utenti, con più di 150mila visualizzazioni e 1000 condivisioni, con decine di commenti: “Ma devono essere i 4 panini”, sottolinea un utente a cui la signora ha risposto: “Pensavo fosse per l’intero vassoio”.



