Eventi 45

Imprese: eco e sisma bonus nel webinar organizzato da Sicindustria e Ance Giovani

L’appuntamento è in programma per domani, giovedì 4 febbraio, alle 18 sulla piattaforma GoToMeeting

Redazione

03 Febbraio 2021 13:23

Domani, giovedì 4, i Gruppi dei Giovani Imprenditori di Sicindustria e Ance Trapani organizzeranno il webinar gratuito sul tema “Eco e sisma bonus – La riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare delle imprese”. L’appuntamento è alle 18 sulla piattaforma GoToMeeting.

Dopo i saluti dei presidenti dei due gruppi, Vincenzo Mucaria (Sicindustria) e Vito Figuccio (Ance), introdurrà i lavori Mario Sugameli, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trapani. Seguirà l’intervento tecnico di Marco Zandonà, direttore area Fiscalità edilizia di Ance che parlerà di ecobonus per gli immobili di impresa; sismabonus per gli immobili di impresa; detrazione cumulata Eco+Sisma per gli immobili di impresa; e bonus facciate per gli immobili di impresa. “In un momento storico in cui si cerca in ogni modo di trovare le soluzioni per uscire dalla crisi e in cui tutti parlano del famoso ‘superbonus 110%’ riservato a privati e condomini – affermano Mucaria e Figuccio – molte aziende ignorano che esistono, e sono già operative, altre agevolazioni specifiche che riguardano gli interventi su immobili di impresa”.Chi fosse interessato, potrà seguire il webinar, che avrà la durata di un’ora, utilizzando il seguente collegamento:

https://global.gotomeeting.com/join/434921877

È possibile accedere anche tramite telefono. Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente



Domani, giovedì 4, i Gruppi dei Giovani Imprenditori di Sicindustria e Ance Trapani organizzeranno il webinar gratuito sul tema “Eco e sisma bonus – La riqualificazione energetica e sismica del patrimonio immobiliare delle imprese”. L’appuntamento è alle 18 sulla piattaforma GoToMeeting.

Dopo i saluti dei presidenti dei due gruppi, Vincenzo Mucaria (Sicindustria) e Vito Figuccio (Ance), introdurrà i lavori Mario Sugameli, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trapani. Seguirà l’intervento tecnico di Marco Zandonà, direttore area Fiscalità edilizia di Ance che parlerà di ecobonus per gli immobili di impresa; sismabonus per gli immobili di impresa; detrazione cumulata Eco+Sisma per gli immobili di impresa; e bonus facciate per gli immobili di impresa. “In un momento storico in cui si cerca in ogni modo di trovare le soluzioni per uscire dalla crisi e in cui tutti parlano del famoso ‘superbonus 110%’ riservato a privati e condomini – affermano Mucaria e Figuccio – molte aziende ignorano che esistono, e sono già operative, altre agevolazioni specifiche che riguardano gli interventi su immobili di impresa”.Chi fosse interessato, potrà seguire il webinar, che avrà la durata di un’ora, utilizzando il seguente collegamento:

https://global.gotomeeting.com/join/434921877

È possibile accedere anche tramite telefono. Per i dispositivi supportati, tocca un numero one-touch sotto per accedere immediatamente



News Successiva Miss Universo, finale rinviata: in gara la bella Viviana. A 18 anni ha lasciato Caltanissetta per volare a Milano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare