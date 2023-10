Attualita 238

Imprenditoria sociale, gli studenti dell'Ipsia Galieo Galiei di Caltanissetta incontrano i rappresentanti del consorzio Sisifo

Rappresentata la missione del consorzio e le attività lavorative svolte anche nel terzo settore

Redazione

28 Ottobre 2023 08:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/imprenditoria-sociale-gli-studenti-dellipsia-galieo-galiei-di-caltanissetta-incontrano-i-rappresentanti-del-consorzio-sisifo Copia Link Condividi Notizia

Incontro informativo tra gli alunni dell'Ipsia Corso Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Caltanissetta scuola diretta dal dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana Schillaci e i rappresentanti del Consorzio Sisifo che associa cooperative sociali leader nei servizi socio-assistenziali e sanitari in Sicilia. Sono state interessate le classi di 3-4-5 anno coordinate dalle docenti Rocca Valeria e Marino Carmelina. In rappresentanza del Consorzio Sisifo il dott. Lorenzo Barone e l'Assistente Sociale dott.ssa Maria Grazia Spina.

L'incontro ha suscitato grande interesse tra i presenti in considerazione che la mission del Consorzio è quello di garantire la crescita e lo sviluppo del ruolo dell'imprenditoria sociale attraverso la mutualità, solidarietà, rispetto e sostegno alla persona, in ogni caso fonte di attività lavorativa anche nel Terzo Settore dove le studentesse e gli studenti del corso ad indirizzo socio-sanitario sono interessati.

Alcuni dei servizi illustrati agli alunni sono stati l'assistenza domiciliare integrata (ADI) e l'assistenza domiciliare dei malati terminali (A.D M.T.) che necessitano di cure palliative. L'incontro si è svolto nella sede Coordinata dell'IPSIA Galileo Galilei di via Cairoli, angolo Viale Regina Margherita, dove gli alunni studiano le discipline ad indirizzo socio-sanitario. Presenti i docenti Tiziana Difrancesco, Giulia Nanfara e Maurizio Anzalone.



Incontro informativo tra gli alunni dell'Ipsia Corso Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale di Caltanissetta scuola diretta dal dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana Schillaci e i rappresentanti del Consorzio Sisifo che associa cooperative sociali leader nei servizi socio-assistenziali e sanitari in Sicilia. Sono state interessate le classi di 3-4-5 anno coordinate dalle docenti Rocca Valeria e Marino Carmelina. In rappresentanza del Consorzio Sisifo il dott. Lorenzo Barone e l'Assistente Sociale dott.ssa Maria Grazia Spina. L'incontro ha suscitato grande interesse tra i presenti in considerazione che la mission del Consorzio è quello di garantire la crescita e lo sviluppo del ruolo dell'imprenditoria sociale attraverso la mutualità, solidarietà, rispetto e sostegno alla persona, in ogni caso fonte di attività lavorativa anche nel Terzo Settore dove le studentesse e gli studenti del corso ad indirizzo socio-sanitario sono interessati. Alcuni dei servizi illustrati agli alunni sono stati l'assistenza domiciliare integrata (ADI) e l'assistenza domiciliare dei malati terminali (A.D M.T.) che necessitano di cure palliative. L'incontro si è svolto nella sede Coordinata dell'IPSIA Galileo Galilei di via Cairoli, angolo Viale Regina Margherita, dove gli alunni studiano le discipline ad indirizzo socio-sanitario. Presenti i docenti Tiziana Difrancesco, Giulia Nanfara e Maurizio Anzalone.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare