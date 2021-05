Cronaca 417

Impiegato comunale morto a Gela per Covid, il sindaco: "Stiamo pagando un prezzo altissimo"

L'intera amministrazione comunale ha manifestato la sua vicinanza alla famiglia. Inizialmente l'impiegato era in isolamento domiciliare

Redazione

07 Maggio 2021 16:17

L'intera amministrazione comunale, con a capo il Sindaco Lucio Greco, e tutto il consiglio comunale, con in testa il Presidente Totò Sammito, si stringono al dolore della famiglia del dipendente comunale Giuseppe Fraglica, deceduto a causa del Covid-19. Condoglianze anche da parte dei colleghi di tutti gli uffici. "Abbiamo appreso della positività del dipendente del settore bilancio e servizio economato circa due settimane fa, – afferma Greco – quando ha comunicato la sua situazione e si è assentato. Tutti insieme abbiamo pregato e sperato che l'evoluzione della malattia fosse innocua.

E così, inizialmente, sembrava essere, dato che si trovava in isolamento domiciliare. Improvvisamente, le sue condizioni si sono aggravate, al punto da rendere necessario il trasferimento al Vittorio Emanuele, dove è sopraggiunto il decesso. Siamo vicini alla famiglia Fraglica, e alla moglie, facente parte del corpo di Polizia Municipale, già provata dalla perdita di Orazio Tuzzetti, pochi mesi fa, sempre a causa del Covid. La nostra città è stata piegata dalla pandemia, e sta pagando un prezzo altissimo. Da Sindaco, l'unica cosa che mi sento di aggiungere in un momento tanto delicato, è un invito a fare comunità e a stringerci tutti al dolore dei congiunti di quanti non ce l'hanno fatta, che sono 70 dall'inizio dell'emergenza".



