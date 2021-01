Cronaca 438

Impianti di compostaggio per lo smaltimento di rifiuti umidi: la Srr Caltanissetta provincia nord pubblica manifestazione di interesse

Attraverso questa manifestazione si intendono individuare operatori economici disposti a recepire i rifiuti organici prodotti ad un prezzo più basso

24 Gennaio 2021 09:41

Si comunica che al fine di trovare soluzioni più economiche per i cittadini, la SRR Caltanissetta provincia nord ha pubblicato una manifestazione di interesse, per

l’individuazione di uno o più impianti di compostaggio mobile finalizzati allo smaltimento di rifiuti umidi biodegradabili provenienti da scarti di cucine e mense cod. 20.01.08., rifiuti dei mercati cod. 20.03.02 e rifiuti prodotti da giardini e parchi cod 20.02.01 nei comuni

della zona nord della provincia di Caltanissetta e precisamente nei seguenti comuni: Acquaviva Platani, Bompensiere, Caltanissetta, Campofranco, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano Santa Caterina V., San Cataldo, Serradifalco, Sutera, Vallelunga P. e Villalba.

Attraverso questa manifestazione si intendono individuare operatori economici disposti a recepire i rifiuti organici prodotti ad un prezzo più basso di quanto attualmente dovuto, atteso i limitati impianti fissi attualmente autorizzati sul territorio siciliano.

Si auspica il rilascio nel più breve tempo possibile, da parte del dipartimento rifiuti della regione siciliana, delle autorizzazioni ai diversi enti che hanno già presentato richiesta e che presentano i requisiti di legge, in modo da alimentare un regime di concorrenza tra impianti in grado di calmierare i prezzi di conferimento dei rifiuti organici.

Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire all’indirizzo pec della SRR Caltanissetta

Provincia Nord srrcaltanissettaprovincianord@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del

01/02/2021;

Il presidente della SRR Caltanissetta Provincia Nord

Giuseppe Catania

