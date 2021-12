Cronaca 1521

Impennata di contagi in Sicilia, superati i mille casi: i nuovi contagi nell'isola sono 1.143

Il virus in Sicilia torna a far paura con una situazione che non si viveva dai mesi di agosto e settembre

Torna a dilagare l'epidemia in Sicilia: 1143 i casi in 24 ore, una situazione che non si viveva dai mesi di agosto e settembre e che getta inevitabilmente un'ombra sulle feste nell'Isola. Sei i morti. Complessivamente i ricoverati sono 392, 46 dei quali in terapia intensiva. Catania con 276 nuovi casi, continua a mantenere il record dei contagi. Palermo 148, Messina 250, Siracusa 95, Trapani 146, Ragusa 40, Caltanissetta 79, Agrigento 73 e Enna 36.

Sono 20.497 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.527. Sono invece 118 le vittime in un giorno, ieri erano state 79.(Gds.it)



