Cronaca 717

Impennata di contagi in Sicilia, i nuovi casi sono 690: i ricoveri sono stabili

La curva dei contagi si alza in Sicilia con 185 casi in più rispetto al giorno precedente

Redazione

Sono 690 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 185 in più rispetto a ieri. L’Isola è al settimo posto in Italia, al primo c’è la Lombardia con 2.207. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 26.385 test, con il tasso di positività che sale dall’1,4 al 2,6%. Sei i decessi (relativi a giorni scorsi), 501 i guariti. Nelle terapie intensive sono ricoverate 41 persone (-1), nei reparti ordinari ci sono invece 343 pazienti (+3). Questa la distribuzione dei nuovi contagiati per provincia: 194 a Catania, 175 a Palermo, 128 a Messina, 58 a Siracusa, 48 ad Agrigento, 36 a Caltanissetta, 25 a Trapani, 21 a Ragusa, 17 a Enna. La Regione riporta che del numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, 12 sono relativi a periodi precedenti.

In tutta Italia sono 12.448 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri 10.047). Sono invece 85 le vittime in un giorno, ieri erano state 83. I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 562.505 (ieri 689.280). Il tasso di positività è al 2,2%, in salita rispetto all’1,4% di ieri. Sono invece 573 i pazienti in terapia intensiva, 13 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 49. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.629, ovvero 32 in più rispetto a ieri.(La Sicilia Web.it)



