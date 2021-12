Politica 424

Impennata di contagi a Caltanissetta, l'Agorà del Pd aperta solo a 30 persone: si potrà seguire online

A causa della diffusione del virus, il Pd ha stabilità una nuova modalità per seguire l'incontro

Redazione

"L'impennata dei contagi da Covid19 registratasi negli ultimi giorni e, in particolare, nelle ultime ore in tutta la provincia di Caltanissetta, ci impongono, per senso di responsabilità e prudenza massima, di modificare le modalità di partecipazione all'Agorà democratica del Pd della Provincia di Caltanissetta fissata per domani, domenica 19 dicembre alle 10:30 presso l'Istituto Testasecca di Caltanissetta dal titolo "Una nuova strada per le aree interne" , evento fortemente voluto dal Partito Democratico ma aperto alla partecipazione del mondo associativo, dei sindacati, delle imprese e di chiunque voglia contribuire con le proprie idee.

Gli attuali numeri di contagi nella provincia nissena ci preoccupano molto e, per questo, abbiamo deciso di limitare la partecipazione in presenza ad un numero massimo di 30 persone, purchè tutte munite di super green pass, a cui verrà comunque rilevata all'ingresso dell'Istituto Testasecca di Caltanissetta la temperatura corporea ed a cui verrà comunque garantito il distanziamento in sala. Tra i partecipanti in presenza verrà data priorità di ingresso ai relatori che dovranno intervenire.

La partecipazione di quanti vorranno assistere all'evento sarà comunque garantita attraverso la modalità da remoto attraverso il link https://meet.google.com/mth-wafj-vox Ne danno notizia il Presidente dell'Assemblea Provinciale del PD di Caltanissetta Annalisa Petitto ed il Segretario Provinciale Peppe Di Cristina



