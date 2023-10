Cronaca 781

Immunologo aggredito fuori dal suo studio: è in gravissime condizioni

Il 36enne autore dell'aggressione è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio

Redazione

Era convito che il medico che lo aveva in cura, un immunologo, avesse sbagliato le cure e per questo lo ha aggredito riducendolo in fin di vita. E' successo ieri pomeriggio a Roma, all'interno di uno studio medico in via Po, nel quartiere Salario. L'immunologo è Francesco Le Foche, noto anche per la sua attività durante la pandemia da Covid.

Il 36enne autore dell'aggressione è stato arrestato dalla Polizia per tentato omicidio. Il medico è ricoverato in prognosi riservata al Policlinico Umberto I con un grave trauma facciale. Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha picchiato il professionista contestandogli di non avere somministrato la giusta terapia per una infezione alla colonna vertebrale di cui è affetto.



