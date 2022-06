Attualita 175

Immobili comunali a Gela, aggiudicata la gara per procedere alla manutenzione

I lavori sono stati aggiudicati alla San Pio Restauri Srl di Favara

Redazione

Con l’apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche e l’aggiudicazione alla San Pio Restauri SRL di Favara (importo di euro 644.174,50 da cui decurtare il 29%) si è conclusa la seconda procedura di gara in via telematica condotta dal Comune su piattaforma Asmel nell’ambito dell’accordo quadro con un unico operatore economico. Qualche giorno fa l’aggiudicazione aveva interessato i lavori di manutenzione straordinaria sulle strade cittadine, di cui si occuperà la NT Costruzioni SRL di Terme Vigliatore. Adesso si pensa ai contratti aperti per affidare i lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione degli immobili comunali (scuole, locali dati in gestione alle associazioni, ville etc...) che presentino delle criticità.

La pianificazione dei due accordi quadro è stata messa in campo dal settore Lavori Pubblici, ed è in corso l’attività di ricognizione per individuare i siti sui quali intervenire. “Un primo elenco è già pronto, e ci permetterà di agire laddove ci siano state segnalate delle emergenze” spiega l’assessore Romina Morselli, che parla di “un appalto molto importante, che aspettavamo con ansia”. L’assessore fa sapere che nei prossimi giorni si procederà con le verifiche sulla ditta aggiudicataria, poi si passerà alla stipula del contratto e all’avvio effettivo dei lavori. “In questo modo, finalmente, - commenta - potremo esitare favorevolmente una parte delle richieste alle quali abbiamo dovuto dire di no negli ultimi mesi, perché privi di risorse economiche. Grazie a questa programmazione potremo, a poco a poco, eliminare alcune situazioni di degrado. Un ringraziamento, ancora una volta, mi preme farlo a tutti i dipendenti del settore Lavori Pubblici che, sebbene con un organico ridotto all’osso, stanno mantenendo gli impegni assunti, con grande serietà e spirito di servizio”.



