Immigrazione clandestina, Salvini: "Riattiviamo decreti sicurezza in 10 minuti e a costo zero"

Sul processo Open Arms che lo vede imputato: "Usato dalla sinistra per combattere l'avversario in tribunale"

Redazione

"Per risolvere il problema delle immigrazioni clandestine i decreti sicurezza possono essere riattivati in dieci minuti e costano zero. Hanno già funzionato, quindi non serve inventarsi niente di nuovo. Non costano un euro alle tasse dello Stato e si possono riattivare al primo consiglio dei ministri utile”. Lo ha detto Matteo Salvini a Gela per una manifestazione elettorale. Il leader della Lega ha poi commentato il processo “Open Arms” per sequestro di persona e rifiuto atti d’ufficio. “Ci rivediamo il 16 mattina all’aula bunker di Palermo – ha detto - ormai sono abituato. E’ un processo che la sinistra ha usato per fare politica e combattere un avversario non in cabina elettorale ma in tribunale ma io ero e sono assolutamente tranquillo. Certo è fastidioso perdere e far perdere tempo e denaro pubblico. Perché è un processo che costerà milioni di euro per finire in nulla. Processare un ministro che ha fatto il suo dovere mi sembra abbastanza curiosa come cosa”. Lo stesso giorno, ha annunciato Salvini, sarà la sera a Catania per tenere un comizio.



