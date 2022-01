Attualita 40

Illuminazione artistica dei castelli, pubblicato il bando della Regione Sicilia

Gli enti potranno presentare la domanda di finanziamento per un singolo intervento

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Regione il bando per finanziare, agli enti locali, progetti di illuminazione artistica esterna di castelli, manieri, fortezze e torri. Il governo Musumeci ha messo a disposizione un fondo di cinque milioni di euro. Le domande ritenute ammissibili saranno valutate positivamente sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, secondo una procedura a sportello.

Gli enti potranno presentare la domanda di finanziamento per un singolo intervento. Le agevolazioni saranno concesse, come contributo a fondo perduto, fino a un limite del 90% del costo ammissibile e per un importo massimo di 90 mila euro. La procedura per la presentazione delle domande sarà aperta dalle ore 9 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso sulla Gurs, fino alle ore 23.59 del trentesimo giorno.



