Iliad cerca personale in Sicilia: ecco le sedi, i profili richiesti e come candidarsi

In Sicilia cerca la figura di Sales Power Account, che si dovrà occupare di gestire il portfolio dei punti vendita

Iliad cerca personale in Sicilia. La compagnia telefonica, da alcuni anni presente in Italia, ha aperto la selezione per diversi profili professionali e in diverse province isolane. Iliad cerca profili professionali in alcuni settori, tra i quali Ingegneria, ICT e Sistemi informativi, Amministrazione, Customer Care, Marketing & Communication, Project Management e Commerciale.

Sales Power Account

In Sicilia cerca la figura di Sales Power Account, che si dovrà occupare di gestire il portfolio dei punti vendita assegnati nel territorio di riferimento e le relazioni con i relativi area manager, affiancandoli per garantire il raggiungimento dei target di vendita mensili. Il territorio di riferimento ha sede a Palermo e comprende l’area geografica di Palermo, Agrigento, Trapani.

I requisiti

I requisiti richiesti per candidarsi sono conoscenza del pacchetto Office, conoscenza della lingua inglese, interesse ed esperienza nel settore delle telecomunicazioni, esperienza pregressa nella gestione di un team.

Le candidature

Gli interessati a lavorare nel mondo della telefonia possono consultare gli avvisi relativi alle province o città di interesse e allo stesso tempo inviare una candidatura spontanea per un preciso profilo professionale in maniera tale da poter essere tenuto in considerazione, nell'esame delle domande, qualora si aprano nuove posizioni lavorative.

Come inviare la domanda

Per partecipare alla selezione, occorrerà inviare la candidatura nell’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.



