Cronaca 1796

Il volo Lufthansa in atterraggio a Catania viene dirottato su Malta e la rotta-sfottò del pilota diventa virale sul web

L’ordine della torre di controllo non è stato però preso bene a bordo dai passeggeri

Redazione

31 Luglio 2023 15:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-volo-lufthansa-in-atterraggio-a-catania-viene-dirottato-su-malta-e-la-rotta-sfotto-del-pilota-diventa-virale-sul-web Copia Link Condividi Notizia

Il caos voli all’aeroporto di Catania sta creando tanti disagi ai passeggeri che si ritovano all’improvviso dirottati su altri aeroporti e addirittura a terra per la cancellazione del volo. Ma sta creando problemi anche agli addetti ai lavori e fra questi i piloti, come dimostra il caso del volo LH306 di Lufthansa che decollato da Francoforte alle alle 12.48 dello scorso venerdì 28 luglio il volo LH306 di Lufthansa, sarebbe dovuto atterrare dopo circa due ore e venti all’aeroporto di Fontanarossa.

Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il pilota quando era pronto per le operazioni di atterraggio, avrebbe ricevuto dalla torre di controllo dello scalo etneo l’ordine di dirottamento sull’aeroporto di Malta, non si sa se perché all’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini si era creato in quel momento un sovraffollamento sempre a causa dell’incendio del 16 luglio o se a causa del forte vento che spirava venerdì scorso a Catania.

L’ordine della torre di controllo non è stato però preso bene a bordo dai passeggeri che già avevano visto l’Etna dagli oblò e pregustavano la loro vacanza, ma soprattutto non sarebbe stato preso bene dal pilota della Lufthansa che prima di andare verso Malta ha disegnato una rotta davvero particolare sui cieli di Catania. Come immortalato da Flightradar, è comparso un pene proprio sopra la testa degli addetti alla torre di controllo catanese. Alcuni giri sopra l’aeroporto quando dalla torre di controllo non c’è l’autorizzazione all’atterraggio fanno parte di una procedura standard, ma la rotta seguita dal pilota ha suscitato l’ilarità di molti ed è diventata virale sul web, tanto da essere ripresa da quasi tutti di informazione.



Il caos voli all'aeroporto di Catania sta creando tanti disagi ai passeggeri che si ritovano all'improvviso dirottati su altri aeroporti e addirittura a terra per la cancellazione del volo. Ma sta creando problemi anche agli addetti ai lavori e fra questi i piloti, come dimostra il caso del volo LH306 di Lufthansa che decollato da Francoforte alle alle 12.48 dello scorso venerdì 28 luglio il volo LH306 di Lufthansa, sarebbe dovuto atterrare dopo circa due ore e venti all'aeroporto di Fontanarossa. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il pilota quando era pronto per le operazioni di atterraggio, avrebbe ricevuto dalla torre di controllo dello scalo etneo l'ordine di dirottamento sull'aeroporto di Malta, non si sa se perché all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini si era creato in quel momento un sovraffollamento sempre a causa dell'incendio del 16 luglio o se a causa del forte vento che spirava venerdì scorso a Catania. L'ordine della torre di controllo non è stato però preso bene a bordo dai passeggeri che già avevano visto l'Etna dagli oblò e pregustavano la loro vacanza, ma soprattutto non sarebbe stato preso bene dal pilota della Lufthansa che prima di andare verso Malta ha disegnato una rotta davvero particolare sui cieli di Catania. Come immortalato da Flightradar, è comparso un pene proprio sopra la testa degli addetti alla torre di controllo catanese. Alcuni giri sopra l'aeroporto quando dalla torre di controllo non c'è l'autorizzazione all'atterraggio fanno parte di una procedura standard, ma la rotta seguita dal pilota ha suscitato l'ilarità di molti ed è diventata virale sul web, tanto da essere ripresa da quasi tutti di informazione.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare