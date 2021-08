Attualita 259

Il viaggio di Selvaggia Lucarelli in Sicilia: tappa tra i tesori di Palermo e l'immondizia

Prosegue il viaggio della Lucarelli nell'isola. Dopo le polemiche su Noto, i tramonti marsalesi ecco che la giornalista arriva a Palermo

Redazione

27 Agosto 2021 15:43

Il viaggio in Sicilia di Selvaggia Lucarelli non sta certo passando inosservato. Non c'è solo la denuncia sull'energia elettrica in tilt e sulla spazzatura non raccolta a Noto con tanto di polemiche, ma anche le foto su Instagram dei tramonti marsalesi, le bellezze di Trapani e della sua provincia ("Qualcosa di incredibile", scrive) e adesso anche Palermo. Il capoluogo diventa improvvisamente protagonista nel racconto siculo dell'influencer e giornalista. Una carrellata di foto col puparo Mimmo Cuticchio, i Quattro Canti e la chiesa di San Cataldo con tanto di dichiarazione d'amore: "Palermo mi ha restituito quello che mi è stato tolto negli ultimi due anni: lo stupore di chi - viaggiando - si sente davvero altrove", scrive.

Ma sul tour a Palermo c'è lo spettro dei rifiuti. Nelle sue storie scrive: "La domanda più ricorrente: 'Belle foto. Ma parlerai dell'immondizia a Palermo? La risposta è sì. Ma fatemi prima osservare il quadro, poi vediamo insieme la tela, la pittura, il soggetto, la cornice...".(Gds.it)



