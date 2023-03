Attualita 377

Il resort di lusso pronto a riaprire dopo la pausa invernale: più lusso e originalità con la presenza dei vip del mondo dello sport

Con l’arrivo del manager regionale Isidoro Di Franco, la struttura si presenta con una veste inedita dopo un importante intervento di restyling

Redazione

Mercoledì 16 marzo comincia la nuova stagione del Rocco Forte Verdura Resort di Sciacca. Un appuntamento importante e diverso rispetto agli altri anni: la struttura infatti si presenta con una veste inedita dopo un importante intervento di restyling. La struttura, tra l’altro, comprende anche le prestigiose “Rocco Forte private villas” per chi vuole confezionare una vacanza da sogno con a disposizione una villa tutta per sé. A supervisionare l’avvio di questo fondamentale cambio di marcia è il nuovo manager regionale Isidoro Di Franco.

La ristrutturazione del Verdura Resort ha interessato camere e suite con un progetto, curato da Olga Polizzi, director of design di Rocco Forte Hotels, che si si ispira alla rigogliosità della natura circostante, alla tradizione artigianale, ai prodotti del territorio e al ricco patrimonio culturale della Sicilia occidentale. Tutto questo si è concretizzato nella scelta delle palette colori e nei materiali utilizzati per le decorazioni interne, dove il giallo cedro, l’arancio bruciato e il rosso ruggine si combinano a elementi in pietra, legno e ceramica locale.

Le “Rocco Forte private villas”, eleganti residenze indipendenti immerse nella tenuta di 230 ettari del Verdura, assicurano agli ospiti una privacy totale con la certezza di usufruire dei servizi 5 stelle lusso. E per l’occasione saranno inaugurati alcuni servizi esclusivi, pensati in particolare per i soggiorni in famiglia o con gruppi di amici: feste a tema in villa per bambini con allestimenti a tema “Regno del mare”, circo o animali della giungla; serate dedicate al cinema sotto le stelle a bordo piscina, per godersi la pellicola preferita accompagnata da pop-corn e champagne; cene private in villa con menu che spaziano dalle ricette siciliane autentiche ai piatti iconici del Verdura fino alle ”Barbecue night”. E per finire l’esperienza inedita delle passeggiate a cavallo per tutte le età che permettono di esplorare la tenuta e la spiaggia privata da una prospettiva assolutamente unica.

Anche per questa stagione, il Verdura Resort propone pacchetti e attività pensate ad hoc per le famiglie, gli sportivi e i viaggiatori più esigenti: dalle lezioni di cucina ai corsi di fitness e ai pacchetti benessere nella Irene Forte Spa di 4.000 metri quadrati. A partire da marzo tornano inoltre le accademie con i campioni dello sport come la Golf Academy per adulti e bambini guidata da un team di professionisti certificati PGA. Dal 7 aprile la Tennis Academy vedrà come protagonista del primo appuntamento stagionale lo svedese Mikael Tillstrom, proseguendo fino ad ottobre con importanti personalità di livello internazionale fra cui Olivier Rochus, Omar Camporese, Francisco Clavet e Bernd Karbacher.



