Il Tribunale Civile dà ragione al Comune di San Cataldo: non dovrà pagare 500mila euro a Banca Sistema Spa

La vicenda ha inizio nel 2016 quando l’ istituto di credito Banca Sistema Spa ha acquistato da Enel Sole dei crediti vantati nei confronti del Comune di San Cataldo

Redazione

Il comune di San Cataldo non dovrà pagare oltre 500mila euro a Banca Sistema Spa. La domanda è stata dichiarata inammissibile dal Tribunale Civile di Caltanissetta. La vicenda ha inizio nel 2016 quando l’ istituto di credito Banca Sistema s.p.a., specializzato nel factoring e nel recupero crediti verso le Pubbliche Amministrazioni, ha acquistato dalla società Enel Sole s.r.l., che opera nel settore dell’illuminazione pubblica, dei crediti vantati nei confronti del Comune di San Cataldo per un ammontare di € 558.032,28. La Banca ha dunque notificato al Comune gli atti di cessione dei crediti e ne è nata una controversia in ordine al pagamento.

A seguito di apposita domanda giudiziale promossa dalla Banca, la vicenda è approdata dinanzi al Tribunale Civile di Caltanissetta, il quale ha stabilito con sentenza che il Comune di San Cataldo, difeso dall’avvocato Fabio Toto (nella foto), non dovrà pagare € 558.032,28. Il giudice accogliendo per intero le tesi sostenute dal Comune, ha stabilito che nonostante l’acquisto dei crediti e le notificazioni degli stessi, l’Ente Pubblico nulla deve alla Banca poiché la stessa non è riuscita a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro, ancora in corso, con il suo procuratore speciale. In particolare, dagli atti e dai documenti forniti dall’istituto di credito non era possibile sostenere che chi aveva conferito il mandato per il recupero del credito fosse ancora dipendente dell’istituto.

“Giusta risulta la decisione adottata dal Tribunale di Caltanissetta, dal momento che era palesemente inammissibile la costituzione in giudizio eseguita dalla Banca attrice – dice l’avvocato Fabio Toto – in quanto l’assenza di prova in ordine ai predetti poteri rappresentativi determina un difetto di rappresentanza dell’istituto di credito, circostanza che impone una pronuncia di inammissibilità della domanda”.



