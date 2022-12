Attualita 120

Il tradizionale appuntamento tra solidarietà e convivialità tra i soci del Lions Caltanissetta dei Castelli

Il tradizionale incontro per gli auguri diventa un regalo da donare a tre chiese: una a Caltanissetta, una a San Cataldo ed una a Santa Caterina

Redazione

22 Dicembre 2022 06:50 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-tradizionale-appuntamento-tra-solidarieta-e-convivialita-tra-i-soci-del-lions-caltanissetta-dei-castelli Copia Link Condividi Notizia

Domenica si è svolta un'agape natalizia del Lions Caltanissetta dei Castelli, come da tradizione esclusivamente riservata a Soci e consorti.

Si tratta di un momento molto intimo da sempre mirato a rinsaldare i rapporti di Club senza formalismi ed in un particolare momento dell'anno che si dedica alla famiglia; in questo caso la famiglia lionistica.

E, sempre seguendo la tradizione, al termine del momento squisitamente mangereccio, si è dato spazio ad una tombolata: i Soci del Club, infatti, hanno portato una serie di piccoli doni in forma anonima, che sono stati messi a premio.

Il ricavato dell'acquisto delle cartelle è stato poi accantonato e servirà ad acquistare generi alimentari di prima necessità che saranno portati ad una parrocchia di Caltanissetta, una chiesa di San Cataldo ed una di Santa Caterina Villarmosa, a favore di qualche famiglia disagiata che in questo modo potrà avere delle festività un po' più gioiose.





Domenica si è svolta un'agape natalizia del Lions Caltanissetta dei Castelli, come da tradizione esclusivamente riservata a Soci e consorti.

Si tratta di un momento molto intimo da sempre mirato a rinsaldare i rapporti di Club senza formalismi ed in un particolare momento dell'anno che si dedica alla famiglia; in questo caso la famiglia lionistica.

E, sempre seguendo la tradizione, al termine del momento squisitamente mangereccio, si è dato spazio ad una tombolata: i Soci del Club, infatti, hanno portato una serie di piccoli doni in forma anonima, che sono stati messi a premio. Il ricavato dell'acquisto delle cartelle è stato poi accantonato e servirà ad acquistare generi alimentari di prima necessità che saranno portati ad una parrocchia di Caltanissetta, una chiesa di San Cataldo ed una di Santa Caterina Villarmosa, a favore di qualche famiglia disagiata che in questo modo potrà avere delle festività un po' più gioiose.



© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare