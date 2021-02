Attualita 502

Il tradimento all'hotel Eufemia sbarca dalla D'urso: pace fatta tra marito e moglie

L'uomo aveva sorpreso la moglie insieme all'amante e aveva girato un video poi postato sui social. Lui l'ha perdonata

Redazione

15 Febbraio 2021 10:42

Lieto fine, in diretta tv, per Gianluca e Grazia, la coppia diventata famosa per il tradimento dell’Hotel Eufemia di Isola delle Femmine e diventato virale grazie al video girato dal tradito che ha ripreso gli amanti appena usciti dall’albergo. La vicenda è finita nella trasmissione Live Non è la D’Urso. Ovviamente è stato ritrasmesso il video con tutti i bip del caso per evitare le frasi più rabbiose di Gianluca (ricordate? “Ecco il c****to e la b****na!”) e con qualche parte omessa per non coinvolgere, come ha detto Barbara D’Urso, l’altra coppia, e cioè l’amante e la moglie di lui.Gianluca e Grazia comunque hanno fatto la pace: lui si è presentato in studio giacca e cravatta, lei con pantaloni e camicia larga.

Scontata la domanda di Barbara: “Avete fatto pace?”. Scontatissima anche la risposta, visto che Gianluca e Grazia si sono presentati mano nella mano: “Sì, siamo sposati da dieci anni”. Lui è apparso loquacissimo, lei molto timida e impettita: “Chi non ha peccato – ha detto Gianluca - scagli la prima pietra”. Poi il racconto del tradimento: “Avevo avuto dei sospetti – ha raccontato Gianluca - perché alcuni giorni della settimana mia moglie usciva vestita in un certo modo”. Lei, a domanda insistente, alla fine ha ammesso: “Una storia durata sei mesi, e ci vedevamo tutti i giorni”. Gianluca però è sembrato innamoratissimo: “La mia più grande vittoria è che stasera lei è con me. Io non l’ho lasciata. Non l’ho perdonata subito, ma prima ho voluto vedere se si è pentita veramente”. Scoprire che la sede del tradimento era l’Hotel Eufemia non è stato, come lui ha detto nel video, grazie all’”intuito”: “Dal sistema satellitare dell’assicurazione – ha detto Gianluca – ho scoperto dove era l’automobile”. E poi un altro particolare: la stanza del fattaccio era la stessa in cui Gianluca e Grazia hanno passato la prima notte di nozze, la stanza numero 6. Poi ha finalmente parlato anche Grazia: “Quando l’ho visto mi sono spaventata?”. Non è mancata la visita alla stanza numero 6: “Qui è dove mia moglie mi ha cornificato, ma l’amore alla fine trionfa sempre”.

Però non c’ accordo su come sia avvenuta la riappacificazione. Barbara D’Urso a Grazia: “Come lo hai convinto?”. E lei: “E’ stato lui a perdonarmi. Lui se ne è andato, e poi è tornato”. Gianluca reclama qualche passaggio in più: “E non è stato per i bambini”. Alla fine Grazia ha promesso: “Basta tradimenti” e Gianluca ha invece lanciato un appello: “Questo video mi ha creato problemi, perché non riesco a trovare lavoro”.



