Il Tomaselli di Caltanissetta teatro del Rugby day: domani si terrà un raduno regionale

Si ritroveranno insieme i bambini del mini rugby, gli under 15 e 17 femminili e le seniores della Nissa Rugby

Redazione

Possiamo senza dubbio definire domenica 12 dicembre un rugby-day, quello che si svolgerà al “M. Tomaselli” di Caltanissetta che sarà teatro di un raggruppamento mini-rugby, poi femminile under 15 e 17 ed infine delle gare delle seniores maschile e femminile della DLF Nissa Rugby. La maschile, dopo due sconfitte consecutive, è animata da una impetuosa voglia di rivalsa. L’occasione propizia è offerta dalla gara casalinga, sul manto erboso amico alle ore 15, contro l’Amatori Catania 1963. Gli atleti del tecnico Andrea Lo Celso sono fortemente intenzionati a tornare a vincere e convincere.

Analoga voglia di successo alberga nella compagine femminile delle Cerbere impegnate, anche loro al “M. Tomaselli” di Caltanissetta (alle ore 12) nella coppa Italia a 7 contro il Ragusa Rugby, Cus Catania, Iron Ladies Rugby Palermo e Rugby Briganti di Librino. La mattina sarà invece dedicata ai giovani, a partire dalle ore 10 con un raggruppamento rivolto agli under 5-7-9-11-13, al quale, oltre ai nisseni, prenderanno parte i Tauri San Cataldo, Rugby Palermo ed ASD Rugby Elimi Trapani.

Grande attenzione dedicata anche al rugby femminile con il Festival Regionale Under 15 e 17, in programma alle ore 11.00. Il Festival ha valenza di attività ufficiale. Prevista la presenza tra mini-atleti, allenatori, dirigenti e familiari di almeno 300 persone nel capoluogo nisseno. Andrea Lo Celso sottolinea: “Il Rugby come tutti gli sport fatica a ripartire. Ognuno di noi ha il dovere di fare la propria parte. La DLF Nissa Rugby, sfruttando la centralità di Caltanissetta e una struttura di valore come il nostro stadio cittadino, ha deciso di ospitare queste due importanti manifestazioni regionali”



