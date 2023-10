Il tennis club Caltanissetta promosso in serie B2, domani incontro al Comune

Sport 410

Il tennis club Caltanissetta promosso in serie B2, domani incontro al Comune

In municipio la squadra composta anche da giovani tennisti e lo staff dirigenziale

Redazione

18 Ottobre 2023 12:25 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-tennis-club-caltanissetta-promossa-in-serie-b2-domani-incontro-al-comune Copia Link Condividi Notizia

Domani, giovedì 19 ottobre, alle ore 10:30, i componenti della squadra del Tennis Club Caltanissetta che, per la prima volta nella storia della provincia nissena, sono riusciti a conquistare il palcoscenico nazionale della serie B2, si recheranno a Palazzo del Carmine per essere ricevuti dal sindaco Roberto Gambino. A guidare la rappresentanza della squadra che parteciperà al prossimo campionato nazionale di tennis – squadra composta dagli atleti: Davide Ragonese (Capitano), Andres Fernandes, Francesco Cardinale, Mirko Cutuli e le giovanissime promesse Marco Colore, Angelo Lo Destro e Marco Vancheri – in occasione delle visita al primo cittadino del capoluogo nisseno, saranno alcuni componenti della dirigenza del Tennis Club Caltanissetta, presieduta dal presidente Gianluca Nicosia e dal vice presidente Michele Eufrate, il direttore del Circolo, Claudio Miccichè, e i team manager Angelo Traina e Roberto Gelsomino.



Domani, giovedì 19 ottobre, alle ore 10:30, i componenti della squadra del Tennis Club Caltanissetta che, per la prima volta nella storia della provincia nissena, sono riusciti a conquistare il palcoscenico nazionale della serie B2, si recheranno a Palazzo del Carmine per essere ricevuti dal sindaco Roberto Gambino. A guidare la rappresentanza della squadra che parteciperà al prossimo campionato nazionale di tennis - squadra composta dagli atleti: Davide Ragonese (Capitano), Andres Fernandes, Francesco Cardinale, Mirko Cutuli e le giovanissime promesse Marco Colore, Angelo Lo Destro e Marco Vancheri - in occasione delle visita al primo cittadino del capoluogo nisseno, saranno alcuni componenti della dirigenza del Tennis Club Caltanissetta, presieduta dal presidente Gianluca Nicosia e dal vice presidente Michele Eufrate, il direttore del Circolo, Claudio Miccichè, e i team manager Angelo Traina e Roberto Gelsomino.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare