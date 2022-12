Eventi 172

Il Teatro Comunale De Curtis di Serradifalco, presenta la stagione 2023 all'insegna del teatro d'autore della Rete

Una stagione ricca, grazie alla sinergia tra diverse realtà fra le più attive, con un programma che spazierà dal teatro al cabaret, passando per la musica, offrendo ampio spazio ai linguaggi della drammaturgia contemporanea accanto

Riparte, dopo tre anni di sospensione, la programmazione del Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco (CL), con un investimento sul futuro e una stagione di rinascita. Il cartellone, frutto dell’intensa collaborazione tra l’Associazione In Arte, la Rete Latitudini e l’Amministrazione Comunale, prevede nove titoli, in abbonamento e fuori abbonamento, con un programma che da febbraio a maggio 2023 potrà soddisfare i desideri e le passioni del più vasto pubblico.

Il 30 dicembre alle 18:00, Vincenzo Volo, Direttore Artistico del Teatro Comunale A. De Curtis di Serradifalco, illustrerà gli spettacoli che compongono la stagione dal titolo “Accade solo a teatro”. La Rete Latitudini, prosegue e intensifica la collaborazione con gli attori del territorio, con l’obiettivo di procedere con il lavoro di diffusione e conoscenza della cultura del Teatro nelle diverse provincie siciliane. Grazie alla generosa offerta delle Compagnie associate in rete, la rinnovata programmazione del Teatro De Curtis di Serradifalco sarà arricchita con contenuti e riflessioni che toccheranno i grandi temi del nostro vivere attuale.

Una stagione ricca, grazie alla sinergia tra diverse realtà fra le più attive, con un programma che spazierà dal teatro al cabaret, passando per la musica, offrendo ampio spazio ai linguaggi della drammaturgia contemporanea accanto. Dopo un periodo sospeso, di malato grigiore esistenziale e privo di stimoli, tornare alla luce del palcoscenico sarà antidoto contro l’apatia, l’impoverimento culturale, la solitudine, l’inconsapevolezza, subdola e pericolosa malattia del nostro tempo. Con la consapevolezza che Teatro e Cultura sono un reale investimento per la collettività, la nuova stagione vuole essere un invito affinché i cittadini di un territorio emarginato possano tornare a vivere il loro Teatro per un percorso di crescita comune, in un percorso di riavvicinamento e collegamento alle più vivaci realtà artistiche della nostra Isola.



