Il Tar di Palermo rigetta ricorso dell'ex consigliere comunale del M5S Di Francesco e la Petitto resta in carica

Di Francesco è stato anche condannato alle spese di giudizio in favore dell’ufficio centrale elettorale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta

Il TAR di Palermo, all’esito della udienza pubblica del 10 novembre 2022, ha messo la parola fine sulla legittima composizione del consiglio comunale di Caltanissetta, accogliendo in toto la tesi della consigliera comunale Annalisa Petitto assistita e difesa dall’avvocato Umberto Ilardo. L’avvocato Petitto resta, pertanto, in consiglio comunale. Il ricorso dell'ex consigliere Giuseppe Difrancesco, del Movimento 5 Stelle, è stato rigettato con relativa condanna alle spese di giudizio in favore dell’ufficio centrale elettorale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta il cui operato è stato ritenuto pienamente legittimo, nonché nei confronti della stessa avvocatessa Petitto.

“Sono molto soddisfatta dell’esito del giudizio che ha confermato la piena legittimità del seggio in consiglio comunale dal quale, per l’ennesima volta, il Sindaco Roberto Gambino e la sua parte politica hanno tentato di estromettermi. Resto al servizio della mia amata città con sempre maggiore entusiasmo e determinazione, consapevole che potrò ancora rappresentarla, difenderla e lottare per le tante mancanze dell’attuale amministrazione”.





