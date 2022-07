Il sostituto commissario Salvatore Falzone racconta in un libro la storia della polizia a Caltanissetta: lunedì 11 luglio la presentazione

Eventi 852

Il sostituto commissario Salvatore Falzone racconta in un libro la storia della polizia a Caltanissetta: lunedì 11 luglio la presentazione

Interverranno il prefetto Chiara Armenia, il questore Emanuele Ricifari, il presidente della Fondazione Sicana, Giuseppe Di Forti, il giudice Giovanbattista Tona e il direttore di Seguo News Rita Cinardi

Redazione

04 Luglio 2022 09:56 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-sostituto-commissario-salvatore-falzone-racconta-in-un-libro-la-storia-della-polizia-a-caltanissetta-lunedi-11-luglio-la-presentazione Copia Link Condividi Notizia

Lunedì 11 luglio 2022, alle ore 18.00, nell’elegante sede della Fondazione Sicana, in via Francesco Crispi n.25 a Caltanissetta, sarà presentato il libro del sostituto commissario della Polizia di Stato Salvatore Falzone, responsabile dell’ufficio comunicazione della Questura, dal titolo “Questura di Caltanissetta, i questori Autorità provinciali di pubblica sicurezza”, realizzato grazie al contributo della Fondazione, in occasione del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La prefazione del libro è stata curata dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini. All’evento parteciperà il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia e, oltre all’autore, interverranno Emanuele Ricifari, Questore di Caltanissetta, Giuseppe Di Forti, Presidente della Fondazione Sicana, Giovanbattista Tona, Consigliere di Corte d’Appello, e Rita Cinardi, giornalista dell’ANSA e direttore di Seguonews.



Lunedì 11 luglio 2022, alle ore 18.00, nell'elegante sede della Fondazione Sicana, in via Francesco Crispi n.25 a Caltanissetta, sarà presentato il libro del sostituto commissario della Polizia di Stato Salvatore Falzone, responsabile dell'ufficio comunicazione della Questura, dal titolo "Questura di Caltanissetta, i questori Autorità provinciali di pubblica sicurezza", realizzato grazie al contributo della Fondazione, in occasione del 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. La prefazione del libro è stata curata dal Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini. All'evento parteciperà il Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia e, oltre all'autore, interverranno Emanuele Ricifari, Questore di Caltanissetta, Giuseppe Di Forti, Presidente della Fondazione Sicana, Giovanbattista Tona, Consigliere di Corte d'Appello, e Rita Cinardi, giornalista dell'ANSA e direttore di Seguonews.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare