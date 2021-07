Attualita 100

"Il sole, il cibo, il vento e cieli pastello": la rivista Forbes esalta la bellezza di Trapani

"Lungo la banchina al mattino o al crepuscolo, in vista del monte Erice, si cammina sotto cieli pastello striati di nuvole mutevoli"

Redazione

31 Luglio 2021 11:16

Trapani meta turistica sempre più internazionale. Adesso arriva anche il riconoscimento di Forbes, che in un lungo articolo on line esalta la città e il territorio. "In virtù della luce solare intensa, spesso dura, le città della Sicilia godono di uno sbiancamento naturale che conferisce loro una freschezza morbida e riflettente, indipendentemente dalla loro età" scrive il giornalista. "Trapani - continua - sulla costa occidentale della Sicilia, è ora una bellissima cittadina di 70.000 abitanti che conserva il suo patrimonio di pescatori come importante porto del Mediterraneo oltre ad offrire una miscela di architettura barocca greca, moresca e spagnola che rende il vagare per le sue strade un passaggio avanti e indietro nella storia".

Ancora: "Lungo la banchina al mattino o al crepuscolo, in vista del monte Erice, si cammina sotto cieli pastello striati di nuvole mutevoli". Spazio per i luoghi da visitare, tra cui il "moderno Museo delle Illusioni Ottiche che è molto divertente, soprattutto tra i giovani visitatori". Spazio anche al cibo, e al cuscus delle "trattorie a conduzione familiare". E poi, in chiusura: Trapani è la testimonianza di come la Sicilia si sia evoluta dalla sua immagine di deprimente povertà e criminalità. Quelli esistono ancora, ma è anche uno dei posti più belli del mondo che migliora ogni anno (Fonte Tp24.it)



