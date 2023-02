Attualita 326

Il sindacato Fabi di Caltanissetta ha rinnovato le cariche: Antonello Messina è il segretario coordinatore

Il sindacato autonomo dei bancari maggiormente rappresentativo si è riunito a Isola delle Femmine

Redazione

In data 22/02/2023 si è svolto presso la sala congressi dell’hotel Saracen di Isola delle Femmine, il Congresso Provinciale della FABI Caltanissetta. Per l’occasione, il sindacato autonomo dei bancari maggiormente rappresentativo, ha ribadito con forza, per nome del suo segretario provinciale Antonello Messina, la propria assoluta contrarietà alle politiche di desertificazione bancaria che negli ultimi anni hanno colpito in particolar modo il territorio nisseno. Alla fine del congresso, a cui ha partecipato il segretario generale della FABI Lando Maria Sileoni, gli iscritti hanno eletto la nuova Segreteria Provinciale che risulta cosi composta: Antonello Messina Segretario Coordinatore; Sergio Nicola Spilla Segretario Organizzativo; Teresa Scarantino Segretaria Provinciale; Salvatore Tramonte Segretario Provinciale Sonia Andolina Segretario Provinciale Angelo Mosca Segretario Provinciale Calogero Rizzuto Segretario Provinciale



