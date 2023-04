Politica 1290

Il sindaco Roberto Gambino: "Cancelleri? Non lo vediamo più a Caltanissetta da un anno, quindi non cambia nulla"

Il primo cittadino sul passaggio dell'ex leader siciliano del M5s a Forza Italia: "Non condivido la sua scelta e me ne distacco nettamente"

Rita Cinardi

"Non condivido la scelta di campo fatta da Giancarlo Cancelleri che ha aderito a quello contro cui ha combattuto per anni. Dal mio punto di vista continuiamo a stare all’interno dei valori del movimento dove sono da 8 anni e per me i principi del movimento sono assolutamente inderogabili. Non condivido la sua scelta e me ne distacco nettamente. Il distacco tra noi comunque c’era già ma si va ad acuire. Sottolineo comunque che non lo vediamo a Caltanissetta da un anno circa e quindi a noi non cambia assolutamente nulla. A me comunque i litigi non interessano ai cittadini voglio dare certezze. Già in precedenza chi non si è riconosciuto nei principi del movimento, anche a livello locale, è già andato via e lui è uno di questi". Così ha commentato il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino la scelta di Giancarlo Cancelleri, ex leader siciliano del M5S, di passare a Forza Italia.



