Politica 793

Il sindaco Gambino torna ad attaccare Musumeci: "Passa dalle minacce di un lockdown a una possibile zona arancione. Governare non è un valzer"

"Ci sono interi comparti sul lastrico e cittadini che necessitano dei servizi sociali per vivere" scrive il primo cittadino al Governatore

Redazione

25 Gennaio 2021 21:52

"Il presidente Musumeci passa dalle minacce di un lockdown alla zona arancione a breve. Si decida invece di dare contentini al popolo, annunciare e poi tirarsi indietro, scaricare le responsabilità al governo nazionale, che significato hanno tutti questi annunci? Per far stare buoni quelli che gli tirano la giacca. Presidente, ci sono interi comparti sul lastrico. Ci sono cittadini che vanno ai servizi sociali per vivere. La salute innanzitutto ovviamente e l'abbiamo tutelata ciascuno per la nostra parte. Ma governare non è un valzer, governare non è due passi avanti ed uno indietro. Governare è decidere". Lo ha detto il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino in merito alle dichiarazioni del governatore Nello Musumeci che ha parlato di un possibile stop alla zona rossa nel caso in cui continui il calo dei contagi.

