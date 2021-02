Cronaca 159

Il sindaco Gambino torna ad attaccare Musumeci: "Istituisca zone rosse o arancioni ma lasci libera Caltanissetta"

"Questa città deve ricominciare a far girare l’economia, nel pieno rispetto delle regole" ha detto il primocittadino

Redazione

10 Febbraio 2021 19:27

"Dopo l’annuncio di un’imminente zona gialla il governatore frena. Tira il freno a mano Musumeci e rilancia con un atteso dimezzamento dei contagi, atteso per venerdì. Se no di nuovo arancioni. Allora, credo che questo gioco del gambero sia inutile ed improduttivo. Prima minaccia lockdown totale, poi invece annuncia la zona arancione, adesso di nuovo zona gialla ed attesa dei dati se non se ne fa nulla. I dati comandano, regolano le decisioni, questo è chiaro, dunque se è così, chiuda, istituisca le zone rosse, le zone arancioni per quelle città, paesi, che hanno ancora i contagi alti, dove è stata individuata la variante inglese. Ma lasci libera Caltanissetta che non ha tutti questi contagi. Ci sono 165 positivi alla data 8 febbraio a Caltanissetta credo che si debba cominciare a dare uno spiraglio di luce a tutte quelle imprese chiuse oramai da mesi. Questa città deve ricominciare a far girare l’economia, nel pieno rispetto delle regole ovviamente, sarò il primo a stigmatizzare comportamenti negativi con controlli mirati, niente assembramenti, niente comitive, su questo sono e sarò inflessibile. Per il resto invece dico che non ci possiamo permettere ancora chiusure". Lo ha scritto il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino sulla sua pagina facebook.

"Dopo l’annuncio di un’imminente zona gialla il governatore frena. Tira il freno a mano Musumeci e rilancia con un atteso dimezzamento dei contagi, atteso per venerdì. Se no di nuovo arancioni. Allora, credo che questo gioco del gambero sia inutile ed improduttivo. Prima minaccia lockdown totale, poi invece annuncia la zona arancione, adesso di nuovo zona gialla ed attesa dei dati se non se ne fa nulla. I dati comandano, regolano le decisioni, questo è chiaro, dunque se è così, chiuda, istituisca le zone rosse, le zone arancioni per quelle città, paesi, che hanno ancora i contagi alti, dove è stata individuata la variante inglese. Ma lasci libera Caltanissetta che non ha tutti questi contagi. Ci sono 165 positivi alla data 8 febbraio a Caltanissetta credo che si debba cominciare a dare uno spiraglio di luce a tutte quelle imprese chiuse oramai da mesi. Questa città deve ricominciare a far girare l’economia, nel pieno rispetto delle regole ovviamente, sarò il primo a stigmatizzare comportamenti negativi con controlli mirati, niente assembramenti, niente comitive, su questo sono e sarò inflessibile. Per il resto invece dico che non ci possiamo permettere ancora chiusure". Lo ha scritto il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino sulla sua pagina facebook.

News Successiva Vaccini anti-Covid destinati agli over 80: superate le 100 mila prenotazioni in Sicilia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare