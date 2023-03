Cronaca 259

Il sindaco di Gela: "L'arresto dei due presunti autori della selvaggia rapina a Di Pietro ci fa ben sperare"

"Anche i cittadini facciano la loro parte, ovvero collaborare quando sono testimoni o a conoscenza di reati"

“L’arresto dei due presunti autori della selvaggia rapina al commerciante Nunzio Di Pietro ci fa ben sperare e tirare un sospiro di sollievo”. Lo ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco dopo la diffusione della notizia del fermo dei presunti rapinatori che il 2 marzo picchiarono e rapinarono il commerciante Nunzio Di Pietro dell’incasso del fine settimana dei suoi supermercati, ferendolo gravemente.

“Voglio sinceramente congratularmi con il questore di Caltanissetta, il dirigente del commissariato di Gela ed i suoi agenti, ed infine la Procura per il brillante risultato ottenuto - ha detto il Sindaco – l’aver individuato in pochissimi giorni e grazie ad una certosina attività investigativa i due criminali, dimostra che lo Stato in città è presente e può rendere sicuro il territorio. Da settimane, in sinergia con la prefettura e le forze dell’ordine, stiamo spingendo per attivare il sistema di videosorveglianza cittadina perché vogliamo tutti una città più sicura, dove i giovani, le famiglie, gli anziani, possano uscire senza paura di essere aggrediti o molestati. Anche i cittadini facciano la loro parte, ovvero collaborare quando sono testimoni o a conoscenza di reati. Ognuno di noi può dare una mano affinché i pochi balordi siano isolati”.



