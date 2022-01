Cronaca 760

Il sindaco di Gela: "Dad soluzione migliore fin quando non si farà screening della popolazione scolastica"

Intervento del sindaco Lucio Greco. Gela al momento è la città in provincia di Caltanissetta maggiormente colpita dal Covid

Redazione

Tra pochi minuti parteciperò alla conferenza dei Sindaci indetta per discutere del rientro a scuola lunedì 10 gennaio. Nel corso dell’incontro, ribadirò la mia richiesta, già avanzata qualche giorno fa, di avviare immediatamente uno screening della popolazione scolastica, per capire se possa essere garantito un ritorno tra i banchi in tutta sicurezza. Comprendo le preoccupazioni dei genitori e di chi chiede di rinviare le lezioni in presenza, e io stesso ritengo che la DAD sia la soluzione migliore fin quando lo screening non sarà stato completato. Non dimentichiamo, però, che questo è un provvedimento che, inevitabilmente, si ripercuoterà sul calendario scolastico, quindi occorre confrontarsi con i dirigenti scolastici e in ambito provinciale, per non creare differenze e andare avanti in modo omogeneo

Farò in modo, poi, di sollevare la questione dell’importanza della vaccinazione nei bambini, affinché la campagna di comunicazione sia massiccia e volta a tranquillizzare le famiglie. Capisco che è un argomento delicato e che le posizioni e i pareri sono contrastanti, per questo è auspicabile in questa fase una collaborazione dei pediatri. Del resto, le indicazioni di virologi ed esperti vanno proprio in questa direzione.



© Riproduzione riservata

