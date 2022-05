Eventi 1191

Il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri si sposa: l'amore con Fabiola dura da 16 anni

I due innamorati si sono conosciuti a Delia; lei operatrice socio sanitaria e lui il conosciutissimo sindaco del paese

Redazione

08 Maggio 2022 08:09 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-sindaco-di-delia-gianfilippo-bancheri-e-la-moglie-si-sposano-un-amore-che-dura-da-16-anni Copia Link Condividi Notizia

È arrivato il giorno più atteso e desiderato per una coppia che si ama da tanto e ogni giorno di più, il matrimonio del sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri e della sua fidanzata storica Fabiola. Gianfilippo e Fabiola Di Pasquale, dopo 16 anni di fidanzamento, sono diventati marito e moglie nel pomeriggio del 7 maggio nella chiesa madre di Delia, paese d'origine della bellissima sposa e del politico. I due innamorati si sono conosciuti a Delia; lei operatrice socio sanitaria e lui il conosciutissimo sindaco del paese. Lui quarantenne e lei trentacinquenne, hanno superato ostacoli e avversità, gioie e soddisfazioni, sempre mano nella mano facendo diventare l'amore che li lega il loro porto sicuro.

Sabato pomeriggio, insieme alle famiglie, a parenti e amici, si sono detti "sì, lo voglio" per rendere ancora più magico, e per tutta la vita, il loro legame unico e indissolubile. "Siamo estremamente felici ed emozionati - dicono gli sposi -. Un nuovo inizio, un consolidamento di ciò che da tanto tempo ci lega. Un po' di ansia ma è ansia 'buona', quella che solo la consapevolezza di vivere una giornata così importante ti può dare, prima del sì e adesso solo una infinita gioia".



È arrivato il giorno più atteso e desiderato per una coppia che si ama da tanto e ogni giorno di più, il matrimonio del sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri e della sua fidanzata storica Fabiola. Gianfilippo e Fabiola Di Pasquale, dopo 16 anni di fidanzamento, sono diventati marito e moglie nel pomeriggio del 7 maggio nella chiesa madre di Delia, paese d'origine della bellissima sposa e del politico. I due innamorati si sono conosciuti a Delia; lei operatrice socio sanitaria e lui il conosciutissimo sindaco del paese. Lui quarantenne e lei trentacinquenne, hanno superato ostacoli e avversità, gioie e soddisfazioni, sempre mano nella mano facendo diventare l'amore che li lega il loro porto sicuro.

Sabato pomeriggio, insieme alle famiglie, a parenti e amici, si sono detti "sì, lo voglio" per rendere ancora più magico, e per tutta la vita, il loro legame unico e indissolubile. "Siamo estremamente felici ed emozionati - dicono gli sposi -. Un nuovo inizio, un consolidamento di ciò che da tanto tempo ci lega. Un po' di ansia ma è ansia 'buona', quella che solo la consapevolezza di vivere una giornata così importante ti può dare, prima del sì e adesso solo una infinita gioia".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare