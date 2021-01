Cronaca 1844

Il sindaco di Caltanissetta fa un "post muto" su Renzi, pioggia di critiche sul web: "E' una pagina istituzionale"

Lingua di fuori, occhi chiusi, l'immagine di Renzi viene immortalata e poi ripresa sui social per fare ironia

Rita Cinardi

14 Gennaio 2021 11:06

Un "post muto" del sindaco pentastellato di Caltanissetta Roberto Gambino per commentare lo "strappo" di Matteo Renzi, che ha annunciato le dimissioni delle due ministre del suo partito Bellanova e Bonetti. Peccato che nel post, muto appunto, il sindaco abbia allegato una foto di Matteo Renzi, in un fermo immagine poco felice. Lingua di fuori, occhi chiusi, l'immagine di Renzi viene immortalata e poi ripresa sui social probabilmente per fare ironia. Al post di Gambino sono seguite le critiche di tanti che non hanno gradito questo tipo di ironia su una pagina istituzionale. "Questo si che è un post istituzionale sulla pagina ufficiale del sindaco. Complimenti", scrive un nisseno, e un altro ancora: "Un sindaco o comunque un esponente politico non dovrebbe pubblicare certi post". Qualcuno invece ha trovato divertente il post e di conseguenza ha insultato pubblicamente Matteo Renzi.

