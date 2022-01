Politica 53

Il sindaco Catania: "Mussomeli sempre più green, finanziato ennesimo progetto sull'ambiente"

Il Comune di Mussomeli acquisterà eco-compattatori, cioè macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET

Redazione

31 Gennaio 2022 10:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/il-sindaco-catania-mussomeli-sempre-piu-green-finanziato-ennesimo-progetto-sullambiente Copia Link Condividi Notizia

Iniziamo bene la settimana e sopratutto continuiamo il 2022 così come il 2021: con l'ennesimo progetto finanziato!!!

Il Ministero della Transazione Ecologica ha infatti approvato al Comune di Mussomeli il programma sperimentale Mangiaplastica. Grazie al progetto finanziato il Comune di Mussomeli acquisterà eco-compattatori, cioè macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un’ottica di economia circolare. Ringrazio il mio ufficio tecnico con a capo l'ing. Carmelo Alba per l'impegno e la professionalità messa in campo. Mussomeli sempre più virtuosa ed attenta all'ambiente!!!

Il Sindaco

Giuseppe Catania



Iniziamo bene la settimana e sopratutto continuiamo il 2022 così come il 2021: con l'ennesimo progetto finanziato!!!

Il Ministero della Transazione Ecologica ha infatti approvato al Comune di Mussomeli il programma sperimentale Mangiaplastica. Grazie al progetto finanziato il Comune di Mussomeli acquisterà eco-compattatori, cioè macchinari per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un'ottica di economia circolare. Ringrazio il mio ufficio tecnico con a capo l'ing. Carmelo Alba per l'impegno e la professionalità messa in campo. Mussomeli sempre più virtuosa ed attenta all'ambiente!!!

Il Sindaco

Giuseppe Catania

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare