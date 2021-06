Cronaca 988

Il sindacalista gelese Ignazio Giudice operato d'urgenza: "Adesso sto meglio. Grazie a chi si è preso cura di me"

Il segretario generale provinciale di Caltanissetta della Cgil ha ringraziato l'equipe che in questi giorni si è presa cura di lui

Rita Cinardi

07 Giugno 2021 10:10

Ricoverato d'urgenza per un angioma al cervello il segretario generale provinciale di Caltanissetta della Cgil, Ignazio Giudice, adesso sta bene e ha tenuto a ringraziare quanti si sono presi cura di lui. Tutto ha avuto inizio sabato 29 maggio quando ha perso conoscenza. Giudice è stato portato in un primo tempo al Vittorio Emanuele di Gela dove, dagli esami diagnostici, è risultato un angioma di 6 centimetri. Da lì l'immediato trasferimento in ambulanza all'ospedale Garibaldi dove è stato eseguito, passate le 48 ore, un intervento di Neurochirurgia. Giudice è stato poi trasferito al reparto di Rianimazione dove è rimasto due giorni. Adesso si è risvegliato e sta bene. Una brutta avventura per lo stimato e apprezzato sindacalista che si è conclusa positivamente.

"La vita è imprevedibile e meravigliosa - scrive su facebook - esserci con la fierezza, la felicità, la forza di avere superato tutto e di raccontarlo sperando passi un messaggio positivo per tutte le persone che si trovano in difficoltà. Non sarò mai grato abbastanza al Prof. Giovanni Nicoletti (con me in foto) ed alla sua equipe, 30 professionisti, eccellenza siciliana per professionalità e umanità. Il mio sorriso è dedicato a loro, la mia ragione pure perchè l'esistenza è conquista e le mani competenti vanno ONORATE e devono avere mezzi moderni per salvare la vita, per questo farò una donazione con umiltà e rispetto, le mani competenti meritano strumenti.

Stare 48 ore in rianimazione è una lezione che non auguro di ricevere a nessuno ma che tutti dovete sapere, vi farà amare di più i secondi. La vita è bella, la vita è unica, la vita è uno splendido viaggio con accanto le persone che hanno un pensiero per te e in questi giorni siete stati tantissimi.Grazie al 118 di Gela, al personale del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Gela diretto dal dottore Orlando, al reparto radiologia diretto dal Dottore Greco e neurologia diretto da un uomo raro, il dottore Nibali che abbraccio. Un grazie ai miei colleghi, un abbraccio al mio amico fraterno Alfio Mannino , uomo silenzioso ed efficace, concreto, vero. Grazie alla mia famiglia, fonte inesauribile di amore. Grazie Vita, da oggi ancora di più ❤️"





