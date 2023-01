Cronaca 838

Il selfie con il boss Matteo Messina Denaro: ordine medici Palermo invia richiesta notizie a clinica

La foto era stata mandata ad un collega ed ai familiari, è stata inoltrata così tante volte da diventare virale

Redazione

Ci potrebbero essere sanzioni disciplinari per il medico chirurgo della clinica La Maddalena di Palermo, dove è stato catturato lo scorso lunedì il latitante Matteo Messina Denaro, che aveva fatto un selfie con il boss mandato dopo l’arresto a un collega e ai familiari e che poi è stata inoltrata nuovamente da chi l’aveva ricevuta diventando virale. La richiesta formale alla struttura sanitaria convenzionata, da parte dell’Ordine dei medici di Palermo, è pronta e sarà firmata domani dal presidente Toti Amato.

«Chiederemo formalmente nome e cognome e se è un medico - spiega Amato - verrà convocato per un’audizione, poi si seguiranno tutte le procedure previste». L’audizione del professionista è il primo step per un eventuale procedimento disciplinare a suo carico in quanto avrebbe violato le norme di decoro della professione medica, previste dal codice deontologico. Il medico ha riferito alla direzione della clinica che quella foto è di oltre un anno fa, quando ancora non era nota la vera identità del paziente. L’ordine vuole valutare la diffusione di un’immagine con un paziente fragile per la sua patologia peraltro nel giorno in cui il paziente è stato arrestato e riconosciuto come Matteo Messina Denaro. (ANSA).





