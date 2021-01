Salute 336

Il segretario regionale della Fimmg: "Medici di Gela non disponibili a fare i vaccini? Notizia falsa"

Il segretario ribadisce "siamo disponibili fin d’ora a dare il nostro contributo secondo le modalità del Piano strategico nazionale"

Redazione

25 Gennaio 2021 10:01

“Notizia falsa e senza fondamento”, così Il segretario regionale della Fimmg Luigi Galvano smentendo categoricamente l’articolo pubblicato venerdì 22 gennaio 2021 titolato “Gela, i medici di famiglia rifiutano di somministrare i vaccini”.“La diffusione della notizia - chiarisce il segretario regionale dei medici di famiglia - ha innescato un dibattito sulla stampa e sui social che ha indotto la Fimmg, il giorno dopo, a riunire d’urgenza un consiglio regionale per riaffermare che i medici di famiglia sono disponibili alla vaccinazione anti covid, nel rispetto di quanto prevede il Piano strategico redatto dal Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Iss, Agenas, Aifa, ed essere parte attiva nella preparazione, l’implementazione dei punti vaccinali e l’organizzazione delle sedute vaccinali”.

“Grazie anche al rapporto fiduciario con i pazienti - spiega Galvano - negli anni i medici di famiglia hanno acquisito grande esperienza nelle campagne vaccinali organizzate di concerto con il Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico (Dasoe) sia in termini organizzativi che di gestione”. Perciò, ribadisce il segretario “siamo disponibili fin d’ora a dare il nostro contributo secondo le modalità del Piano strategico nazionale”.





