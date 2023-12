Cronaca 185

Il segretario provinciale di Assostampa incontra il direttore dell'Asp di Caltanissetta: "Sarà emanato bando per addetti stampa"

Un incontro cordiale che ha trovato subito i due interlocutori sulla stessa linea

Redazione

Il segretario provinciale di Assostampa, Pier Paolo Olivo, ha incontrato il commissario straordinario dell’Asp nissena, Alessandro Caltagirone, per discutere in merito all’istituzione dell’Ufficio Stampa all’interno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta. Un incontro richiesto dal Segretario di Assostampa per conoscere le intenzioni del Manager, in considerazione del fatto che l’Asp nissena non ha mai avuto in organico un Ufficio Stampa, nonostante le normative regionali e nazionali lo prevedano. Con particolare riferimento alla Circolare dell’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana dello scorso anno, che apre la strada ai concorsi negli uffici stampa della sanità siciliana, recependo il contratto di lavoro nazionale del comparto dove è inserito il ruolo del giornalista pubblico.

“Ho avuto il piacere di conoscere personalmente solo ora il Commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta - dichiara il segretario Assostampa Pier Paolo Olivo - e sono rimasto favorevolmente colpito. Non è facile trovare amministratori pubblici che conoscono la materia e comprendono l’importanza che riveste l’informazione e la comunicazione nelle pubbliche amministrazioni. Ho trovato una persona preparata e disponibile ad avviare in tempi brevi un percorso virtuoso che, finalmente, metta fine a questa vacatio dell’Azienda Sanitaria nissena”.

Un incontro cordiale che ha trovato subito i due interlocutori sulla stessa linea, tant’è che il Commissario straordinario dell’Asp di Caltanissetta si è immediatamente attivato dando mandato ai suoi uffici - indicando tempi molto stretti - di predisporre gli atti per un bando pubblico rivolto ai giornalisti. Il segretario provinciale Assostampa Caltanissetta esprime la propria soddisfazione e ringrazia il commissario straordinario dell’Asp, Alessandro Caltagirone, per l’attenzione su un tema importante non solo per i giornalisti ma, soprattutto, per i cittadini, ai quali va garantita una informazione costante, corretta e trasparente.



