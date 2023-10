Politica 294

Il segretario giovani della Dc di Delia è Angelo Riccobene

La nomina da parte del segretario regionale Concita e di quello giovanile del collegio Gallenti

Redazione

18 Ottobre 2023 15:50

La Dc ha inidivudato il segretario giovani della Dc di Delia. Si tratta di Angelo Riccobene. Il vice segretario regionale della Dc Angela Cocita e il Segretario giovani del Collegio di Gela Luigi Gallenti dichiarano: “abbiamo trovato in Angelo Riccobene un ragazzo attento e fortemente attaccato al suo paese e alla sua terra. Un ragazzo umile, laborioso, fermamente convinto del gioco di squadra e, soprattutto, pronto a mettersi in gioco ed essere punto di riferimento per i giovani deliani. Auguriamo ad Angelo di portare avanti con i modi e con i contenuti i valori che sono propri del nostro partito e di contribuire alla crescita della Democrazia Cristiana”.

Angelo Riccobene dichiara “sposo questo progetto, sposo la causa del partito, mi unisco al partito perché trovo con me non solo amici ma soprattutto persone competenti, persone giovani che amano il territorio e la propria terra e si spendono ogni giorno per valorizzarla. Ho sempre portato avanti questi valori, ho sempre dato un contributo a livello politico e sia a livello di associazionismo. Sono molto contento perché so che in questo ambiente posso avere una formazione politica e con la mia piccola esperienza posso dare un contributo per la crescita del partito. Ringrazio per la nomina il vice segretario regionale Angela Cocita e il segretario Giovani del collegio di Gela Luigi Gallenti".



